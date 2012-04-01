Голкипер московского "Спартака" Андрей Дикань, который получил множественные переломы костей лица и сотрясение мозга, находится под наблюдением врачей. Нейрохирург и невропатолог, которые его наблюдают, оценивают его состояние как средней тяжести.

"АН" писали, что накануне в ходе матча в 37 туре чемпионата России по футболу в Лужниках, , который питерцы выиграли со счетом 2:1, голкипер "Спартака" Андрей Дикань получил травму при столкновении с нападающим "Зенита" Александром Кержаковым. Форвард случайно нанес ему удар коленом в лицо.

Главный тренер "Спартака" Валерий Карпин намерен подать жалобу.

В нынешнем сезоне травмы буквально преследуют вратарей, напоминает телеканал "Россия 24". В августе серьезно повредил колено армеец Игорь Акинфеев. Неприятные травмы в ходе матчей получили также голкиперы "Амкара" Сергей Нарубин и "Ростова" Деян Радич. Нарубину пришлось экстренно удалять селезенку, а Радичу врачи диагностировали разрыв почки.