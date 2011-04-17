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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол

Чемпионат Испании. "Реал" - "Барселона" – 1:1 (ВИДЕО)

, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

Футболисты "Реала" и "Барселоны" не выявили победителя, завершив вничью со счетом 1:1 ключевой матч 32-го тура чемпионата Испании, проходивший в Мадриде.

"Галактикос" не смогли взять реванш у каталонцев за разгромное поражение в первом круге (0:5), заметно понизив шансы на победу в Примере. Королевский клуб набрал 77 очков и по-прежнему на восемь баллов отстает от лидирующей "Барселоны" (85).

В составе команд отличились звездные лидеры, уверенно реализовавшие пенальти. Счет открыл аргентинец Лионель Месси, на 53-й минуте наказавший Рауля Альбиоля и "Реал" за грубый фол (защитник был удален с поля) против Давида Вильи. Однако "сливочные" сумели отыграться в численном меньшинстве - португалец Криштиану Роналду (82) отличился с пенальти, назначенный за нарушение правил против Марсело.

ИГ

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