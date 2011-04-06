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//Спорт Футбол

«Фламенго» готов купить у ЦСКА Вагнера Лава за 15 млн. евро

6 апреля 2011, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

«Фламенго» готов купить у ЦСКА Вагнера Лава за 15 млн. евро

«Фламенго» планирует на следующей неделе сделать предложение ЦСКА по поводу форварда Вагнера Лава, сообщает Globoesporte.com.

Бразильский клуб намерен осуществить переход Вагнера в августе и готов выложить 15 миллионов евро. Сам футболист уверен, что клубам удастся достичь соглашения о его переходе.

Действующий контракт 26-летнего нападающего с ЦСКА рассчитан до 2014 года. В нем прописано, что Вагнер может покинуть армейцев за 40 миллионов евро.

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