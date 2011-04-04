Легендарный голландский футболист Йохан Кройф сомневается, что один из главных фаворитов Лиги чемпионов - испанская "Барселона" - сумеет сломить сопротивление донецкого "Шахтера" в четвертьфинале турнира.



В случае успеха каталонцы в полуфинале могут сыграть со своим принципиальным соперником - мадридским "Реалом", которому, в свою очередь, нужно одолеть лондонский "Тоттенхэм".



"Я не уверен, что "Барселона" и "Реал" сойдутся в полуфинале Лиги чемпионов. Но я не думаю, что из турнира вылетит "Реал", меня беспокоит "Барса". Я не знаю, чего ждать от "Шахтера". Стиль "Тоттенхэма" идеально подходит мадридцам, но "Шахтер" - совсем другая команда. Они гораздо опаснее", - цитирует Кройфа El Periodico de Catalunya.



"Барселона" примет "Шахтер" на "Камп Ноу" в среду, а "Реал" сразится с "Тоттенхэмом" на "Сантьяго Бернабеу" во вторник.