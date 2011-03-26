Гол армейца Тошича принес Сербии победу над Северной Ирландией (ВИДЕО)

Точный удар полузащитника московского ЦСКА Зорана Тошича принес сборной Сербии волевую победу со счетом 2:1 над в Северной Ирландией в отборочном матче чемпионата Европы-2012 (группа С).



Счет на 40-й минуте открыл игрок гостей Гарет МакАулей, но сначала Марко Пантелич (65) восстановил равновесие, а спустя девять минут Тошич принес сербам победу.



Экс-полузащитник ЦСКА Милош Красич вышел в стартовом составе хозяев поля и был заменен на 86-й минуте.