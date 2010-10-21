Лига чемпионов. "Барселона" - "Копенгаген" – 2:0 (ВИДЕО)
21 октября 2010, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]
Испанская "Барселона" обыграла на своем поле датский "Копенгаген" со счетом 2:0 в домашнем матче соперников «Рубина» по групповому этапу футбольной Лиги чемпионов.
Автором обоих голов стал аргентинский нападающий Лионель Месси, отличившийся на 20-й и второй минуте компенсированного времени матча.
"Барса" возглавила группу В, у нее активе после трех игр семь очков, на одно очко меньше набрал "Копенгаген".