Испанская "Барселона" обыграла на своем поле датский "Копенгаген" со счетом 2:0 в домашнем матче соперников «Рубина» по групповому этапу футбольной Лиги чемпионов.

Автором обоих голов стал аргентинский нападающий Лионель Месси, отличившийся на 20-й и второй минуте компенсированного времени матча.

"Барса" возглавила группу В, у нее активе после трех игр семь очков, на одно очко меньше набрал "Копенгаген".