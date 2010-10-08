Товарищеский матч. Бразилия – Иран – 3:0 (ВИДЕО)

Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Ирана со счетом 3:0 в товарищеском матче, который в Абу-Даби (ОАЭ).

Первый гол фантастическим ударом со штрафного в девятку на 14-й минуте забил представитель испанской "Барселоны" Дани Алвес. Удвоил результат форвард итальянского "Милана" Алешандре Пато на 69-й минуте, а окончательный счет на 90-й установил нападающий "Вильяреала" Нилмар.

Это был второй матч пентакампеонов под руководством главного тренера Мано Менезеса. В первой игре против команды США, которая прошла 11 августа в Ист-Рутерфорде (США), бразильцы одержали победу со счетом 2:0.