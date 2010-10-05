Газзаев: «Я хотел сделать из киевского «Динамо» настоящую украинскую команду»

Валерий Газзаев, недавно покинувший пост главного тренера киевского «Динамо», рассказал о причинах своего ухода из клуба.

«В первую очередь у меня была идея построить настоящую украинскую команду, с украинскими воспитанниками. И в прошлом, и в этом году, действительно заиграло много молодых игроков. Например, тот же Ярмоленко, Хачериди, Гармаш, Коваль, плюс опытные игроки – Шевченко, Милевский, Гусев и Михалик. Это должен был быть настоящий костяк команды – плюс легионеры.

Что не получилось? В первую очередь то, что мы в прошлом году не стали чемпионами. Команда показывала хороший уровень футбола. Не только в национальном первенстве, но и в матчах Лиги чемпионов. Моя вина, что мы не стали чемпионами. У нас был хороший отрыв, но в итоге мы финишировали только вторыми.

Мы не попали в Лигу Чемпионов. Для нас это был болезненный удар, потому что по игре в двух матчах с «Аяксом» мы заслуживали гораздо большего. Тем не менее, мы попали в Лигу Европы. Здесь уже появился некий психологический барьер.

Прежде всего, необходимо было терпение. Тот психоз, который был, осложнил всю ситуацию, прежде всего, в общественном понимании. Поэтому после игры с «Шерифом» я попросил президента освободить меня от занимаемой должности. В целом, у меня остались очень приятные впечатления о городе, о народе», – приводит слова Газзаева Fanat.ua.