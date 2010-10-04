Матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу между "Реалом" и "Депортиво" в Мадриде завершился со счетом 6:1 в пользу «Королевского клуба».

Криштиану Роналду открыл счет уже на 4-й минуте матча. В первом тайме успели отличиться также Месут Езил (24-я минута) и Анхель Ди Мария (34-я). После перерыва "Реал" продолжил увеличивать отрыв в счете. На 53-й минуте отличился Гонсало Игуаин, а на 60-й мяч в свои ворота срезал защитник "Депортиво" Эдуарду Зе Каштру. Соперники "сливочных" ответили мячом Хуана Родригеса (78-я минута), но Криштиану Роналду сделал дубль на 89-й.

Победа помогла «Реалу» выйти на третью строчку в турнирной таблице, обойдя "Барселону".