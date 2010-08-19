Лига Европы. «Сибирь» – «ПСВ Эйндховен» - 1:0 (ВИДЕО)

Новосибирская «Сибирь» победила в Новосибирске со счетом 1:0 голландский ПСВ «Эйндховен» в первом матче раунда плей-офф футбольной Лиги Европы.

В самой концовке встречи отличился вышедший на замену полузащитник Александр Дегтярев. С 40-й минуты ПСВ играл вдесятером: Франциско Родригес боднул Игоря Швеченко и получил красную карточку. Однако Шевченко, которому в этом эпизоде был показан «горчичник», через четыре минуты также был выдворен с поля: судья усмотрел симуляцию в падении форварда в штрафной площади.

Ответный матч пройдет 26 августа в Эйндховене.