Батальон 1117 «Русь» ликвидирует под Песками позиции украинских неонацистов

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3 мая 2022, 18:11

Боец армии ДНР, Alexander Rekun/ Global Look Press

Российский военный корреспондент Андрей Руденко разместил на телеграм-канале кадры с уничтожением позиций украинских неонацистов.

Военкор отметил в комментарии к видеосюжету, что дело происходит в районе посёлка Пески на Донецком направлении. Как известно, там расположен укрепрайон ВСУ и других украинских экстремистов. Бойцы батальона 1117 «Русь» армии ДНР наносят удары по позициям противника.

Представитель пресс-службы Минобороны РФ Вадим Астафьев во вторник заявил, что Вооруженные силы России и силы ДНР начали уничтожать огневые позиции ВСУ на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.