Хабиб тонко подшутил над Макгрегором, оскорбившего Пурье

Российский боец Хабиб Нурмагомедов назвал Дастина Пурье более крепким противником, чем Макгрегор. Накануне тот пообещал короткий бой и легкую расправу над Пурье, но от поединка с Дастином отказался.

Россиянин победил Пурье в минувшую субботу. Поединок в матче UFC 242 проходил в Абу-Даби. Вернувшись в Махачкалу, Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свой бой.

«Порье физически крепкий», — пояснил российскй боец: «Порье физически крепкий. Не ожидал, что он будет скользким. Я был готов к его гильотине в конце боя. Еще перед поединком сказал, что отдам ему шею с целью, чтобы он потратил силы. А когда отдал шею, то уже пришлось подсуетиться. Порье оказался очень крепким соперником. Намного крепче, чем Макгрегор».

В последних словах, можно прочитать колкий намек в адрес Макгрегора, которого Хабиб победил в предыдущем бою. Накануне ирландец разразился тирадой в адрес Пурье, который пригласил Макгрегора на бой.

«Я уложу тебя за 90 секунд, парень. Ты обязан произносить моё имя с большим уважением. «Макгрегор не следующий». Чёрт побери, Макгрегор всегда следующий! Макгрегор — это цель! Всегда! Скажи так — и я подумаю об этом», — написал ирландский боец в своем твиттер.

Выйти на бой с проигравшим Хабибу Нурмагомедову Пурье, проигравший ему же Макгрегор отказался.