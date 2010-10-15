Виталий Кличко и Бриггс провели открытую тренировку перед боем (ВИДЕО)

Чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко и претендент Шэннон Бриггс провели открытую тренировку перед их боем, который состоится в субботу в Гамбурге.

Виталий Кличко вернулся на профессиональный ринг в 2008 году после четырехлетней паузы и вернул себе титул WBC. За два последних года он провел четыре поединка, досрочно победив более чем достойных соперников, два из которых ранее не знали поражений. Младший брат Кличко Владимир на данный момент является обладателем чемпионских титулов по версиям IBF и WBO.