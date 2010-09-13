Виталий Кличко: «Мой брат Владимир достоин сравнения с Мохаммедом Али»

Украинский боксер-супертяжеловес Виталий Кличко прокомментировал победу своего брата Владимира в поединке с Сэмюэлом Питером.

«Питер был сильнее, чем 5 лет назад, но и Владимир уже не тот Владимир, которого мы видели в 2005 году. Он был в прекрасной форме, не уставал, действовал агрессивно. По ходу поединка Владимир практически не пропустил ни одного удара, не получил травм и после боя чувствует себя отлично. В общем, мой брат доказал, что является боксером совершенно другого калибра, нежели Питер. У Сэмюэла не было абсолютно никаких шансов, по крайней мере в той форме, в которой он находился на момент боя.

Перед началом поединка по телевидению можно было увидеть ролик, в котором проводились параллели между Владимиром Кличко и Мохаммедом Али. Я считаю, что тот успех, который есть у Владимира, сравним с тем, чего добился Али. Единственное отличие в том, что у Владимира на сегодняшний день нет достойных соперников. У Али в свое время были Джо Фрейзер, Джордж Форман и еще несколько боксеров, с которыми поединки у Мохаммеда складывались очень напряженно. В настоящий же момент соперника, который готов оказать сопротивление Владимиру, не существует. А вот если брать во внимание технику, стратегию проведения поединков, думаю, что Владимир Кличко достоин сравнения с Мохаммедом Али», – цитирует Виталия «МК».