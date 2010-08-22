Бой Поветкина с Сэлдоном признан тренировочным, его не накажут

Закончилось расследование обстоятельств поединка между российским боксером-супертяжеловесом Александром Поветкиным и 43-летним американцем Брюсом Сэлдоном, который состоялся в июле в Филадельфии.

Вскоре после боя СМИ рапространили информацию, что боксеры провели неофициальный бой, который закончился победой Поветкина техническим нокаутом в четвертом раунде. Спортивная комиссия штата Пенсильвания решила уточнить все обстоятельства встречи, так как она имела атрибуты официального поединка (отсутствие шлемов, размер перчаток, присутствие рефери), а боксерская лицензия Сэлдона была приостановлена в прошлом году, после того как в его крови были найдены следы запрещенных преппаратов.

Проведя расследование, комиссия сообщила, что бой признан тренировочным, и его участники не понесут никаких наказаний, сообщает BoxingScene.com.