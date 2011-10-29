Петров уступит руль Грожану в первой практике Гран-При Бразилии
29 октября 2011, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]
Французский гонщик Ромэн Грожан сядет за руль "Лотус-Рено" в пятничных сессиях свободных заездов на двух последних этапах чемпионата "Формулы-1", сообщает пресс-служба команды.
Грожан в 2009 году провел семь гонок в "Формуле-1" за "Рено", по ходу сезона заменив бразильца Нельсона Пике-младшего, и не набрал ни одного очка.
На Гран-при Бразилии резервный пилот "Лотус-Рено" в первой практике заменит россиянина Виталия Петрова, а на Гран-при Абу-Даби - бразильца Бруно Сенну.
В 2012 году Грожан может стать основным пилотом команды, так как контракт Сенны истекает по окончании этого сезона, а о том, сможет ли продолжить карьеру поляк Роберт Кубица, пока ничего не известно.