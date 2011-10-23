Погибшего гонщика Уилдона похоронили в Санкт-Петербурге

Британский автогонщик Дэн Уилдон, погибший в результате аварии в ходе гонки финального этапа американской серии "Индикар" в Лас-Вегасе, похоронен в своем родном городе Санкт-Петербурге (США, штат Флорида), сообщает Рейтер.



Уилдон скончался в больнице от травм, полученных в результате аварии, которая произошла 16 октября. Болид 33-летнего британца врезался в стену после того, как столкнулся с другой машиной на трассе.



На похоронах, которые прошли на территории Первой пресвитерианской церкви в Санкт-Петербурге, присутствовали члены семьи Уилдона, друзья-гонщики, а также болельщики. В общей сложности проводить Уилдона в последний путь пришли около тысячи человек.



Гонщик, в случае победы в соревнованиях заработавший бы 5 миллионов долларов, завоевал титул чемпиона мира в серии "Индикар" в 2005 году, а также дважды выиграл престижную гонку "500 миль Индианаполиса" (в 2005 и 2011 годах).



