Киев потребует от Международного олимпийского комитета сохранить недопуск России и Белоруссии к международным турнирам

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Источник: РИА Новости

Олимпийский флаг. Фото: imago sportfotodienst/globallook.com

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины намерен обратиться в МОК с требованием сохранить недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах, сообщает в среду «РИА Новости».

Как следует из заявления, размещенного на сайте украинского НОК, 9 марта руководители украинских федераций по олимпийским видам спорта подпишут совместное обращение в адрес Международного олимпийского комитета. В этом документе будет содержаться требование к МОК сохранить действующие рекомендации по отстранению российских и белорусских спортсменов.

Рекомендации, о которых идет речь, исполком МОК выпустил 28 февраля 2022, через несколько дней после начала спецоперации в Украине. В конце января 2023 года исполком допустил участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Это вызвало резкую критику со стороны Украины и ряда других стран.