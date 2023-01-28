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Президент МОК Бах заявил, что спортсмены из РФ могли бы выступить на Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом

, 12:00 Источник: РИА "Новости"

Президент МОК Бах заявил, что спортсмены из РФ могли бы выступить на Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом
президент МОК Томас Бах, Bernd Weißbrod/dpa

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что спортсмены из РФ, вероятно, могли бы принять участие в Олимпийских играх в 2024 году в Париже, но под нейтральным флагом.

25 января исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на Игры в нейтральном статусе, однако предложил не допускать до соревнований атлетов, которые активно поддерживают спецоперацию на Украине.

Томас Бах подчеркнул, что отстранение спортсменов в соответствии с их паспортом не соответствует целям Олимпийской хартии.

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