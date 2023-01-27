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Зеленский осудил позицию МОК по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям

, 21:55

Зеленский осудил позицию МОК по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям
Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukraine/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован заявлением Международного олимпийского комитета, который рекомендовал спортивным федерациям рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, при условии, что они не поддерживают активно СВО.

В своем вечернем видеообращении в пятницу украинский лидер заявил, что в условиях боевых действий говорить о нейтральности недопустимо, а «любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью».

По его мнению, действия МОК и его главы Томаса Баха недопустимы.

«Приглашаю господина Баха в Бахмут, чтобы он увидел воочию, что нейтральности не существует», - заявил Зеленский. Обращение опубликовано в телеграм-канале украинского президента.

Накануне глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков также выступил с критикой позиции МОК в отношении российских спортсменов. 

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