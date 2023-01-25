Поздняков считает, что в заявлении МОК по российским спортсменам сделан шаг вперед и два шага назад

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25 января 2023, 22:25 Источник: Telegram

Глава ОКР Станислав Поздняков. Фото: Russian Olympic Committee/globallook.com

Олимпийский комитет России (ОКР) воспринимает заявление МОК о возможном допуске российских атлетов к международным соревнованиям как попытку сделать шаг в сторону спортсменов, но по-прежнему возражает против любых ограничений в их отношении. Об этом написал в среду в своем телеграм-канале председатель ОКР Станислав Поздняков.

Ранее в среду МОК выступил с заявлением, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не поддерживают активно российскую специальную военную операцию в Украине.

«Информацию со стороны МОК воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это еще и два шага в противоположном направлении!» — так прокомментировал заявление МОК Поздняков.

Он также подчеркнул, что в ОКР «категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями» в отношении российских спортсменов и пообещал, что российским олимпийским комитетом будет проведена «юридическая оценка» заявления МОК.