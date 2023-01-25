МОК рекомендовал допустить к соревнованиям российских спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке СВО

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25 января 2023, 21:40 Источник: ТАСС

Олимпийский флаг в Сочи. Фото: Brian Cassella/globallook.com

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям рассмотреть вопрос о возможности допуска к соревнованиям российских спортсменов, которые не занимаются активной поддержкой спецоперации РФ в Украине. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой комитета.

Как следует из сообщения, условия участия российских спортсменов в соревнованиях — нейтральный статус, соблюдение антидопингового кодекса и отсутствие активной поддержки действий России в Украине. Если какой-либо из этих критериев не будет выполнен, спортсмена немедленно снимут с соревнований и отстранят от дальнейших состязаний — до принятия решения.

«Ни одному спортсмену нельзя препятствовать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта. <...> Правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях, а какие нет», - говорится в заявлении пресс-службы МОК.

Российские и белорусские спортсмены, по рекомендации МОК были отстранены от участия в международных соревнованиях после начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года.