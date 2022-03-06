Спортивные федерации РФ после отстранения российских атлетов от международных соревнований подадут иски в CAS

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6 марта 2022, 17:28 Источник: ТАСС

Глава МОК Томас Бах, Maxim Thore/globallook.com

Российские спортивные федерации, после того как большинство международных федераций отказали атлетам РФ от участия в соревнованиях, намерены обратиться с исками в Спортивный арбитражный суд (CAS). Они будут требовать возмещения материальных затрат на подготовку спортсменов, которые так и не смогли выступить на соревнованиях. Об этом сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин.

После начала военной спецоперации в Украине почти все федерации по рекомендации Международного олимпийского комитета приняли решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Юридической подоплеки в решении международных федераций нет, все сделано недобросовестно, это нарушение Олимпийской хартии. У нас есть право подавать иски, мы будем делать это от имени всех федераций» - сказал Левитин.

Он подчеркнул, что речь идет о взыскании всех материальных потерь, которые понесли российские спортивные федерации за время подготовки спортсменов к международным соревнованиям.