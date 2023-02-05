Олимпийская чемпионка Анна Щербакова проиграла Нейтану Чену в номинации на премию ISU «Самый ценный фигурист года»

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5 февраля 2023, 18:13 Источник: ТАСС

Анна Щербакова. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании на Играх-2022 в Пекине Анна Щербакова уступила американцу Нейтану Чену в борьбе за премию «Самый ценный фигурист года», которая вручается Международным союзом конькобежцев (ISU). Церемония награждения прошла в воскресенье в Цюрихе.

Так называемый «фигурнокатательный Оскар» проводится с 2020 года. Премии вручаются лучшим фигуристам, тренерам, хореографам, создателям костюмов. В этом году среди номинантов была лишь одна представительница России — Анна Щербакова. Кромее нее в номинации «Самый ценный спортсмен» на премию претендовали олимпийские чемпионы в мужском одиночном катании Нейтан Чен и танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

По мнению депутата Госдумы олимпийской чемпионки Светланы Журовой, российский спортсмен в этом году не имел шансов получить премию.

«Было понятно, что они [ISU] не допустят, чтобы награду получил российский спортсмен. <...> На них потом со всех сторон давили бы и спрашивали, как могло выйти так, что спортсмен из России взошел на пьедестал и получил награду, поэтому в ISU сделали все, чтобы этого не допустить», - сказала депутат в интервью ТАСС.