Депутат Госдумы Журова: спортсмены должны представлять на Олимпийских играх не свои страны, а себя

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4 февраля 2023, 19:04 Источник: RTVI

Депутат Госдумы Светлана Журова. Фото: Павел Кашаев/globallook.com

Спортсмены на международных турнирах должны представлять не свои страны, а себя. Такое мнение в эфире телеканала RTVI в субботу высказала депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Она считает, что на участие атлета в международных соревнованиях, в частности, в Олимпийских играх, никак не должно влиять то, какие политические события происходят в его стране.

«Спортсмены должны приезжать на Олимпийские игры и представлять не свои страны, а себя. Если этот спортсмен лучший в мире… Вне зависимости от того, что происходит на территории его страны, вне зависимости от национальности, — вообще все это должно быть откинуто», — заявила Журова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, разговаривая в субботу по телефону с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, заявил, что на Олимпиаде-2024 в Париже не место «представителям агрессора», имея в виду российских спортсменов.