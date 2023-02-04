Зеленский в разговоре с Сунаком заявил, что «представителям агрессора» не место на предстоящей Олимпиаде в Париже

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4 февраля 2023, 18:01

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил о невозможности участия в Олимпийских играх-24 российских спортсменов.

В своем телеграм-канале украинский лидер сообщил о состоявшемся в среду телефонном разговоре с британским премьером. По его словам, обсуждалась подготовка украинских экипажей работе на танках Challenger, которая начата в Соединенном Королевстве, и поддержка Украины.

«Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на предстоящей Олимпиаде в Париже», - написал Зеленский.

Ранее Эстонский олимпийский комитет отверг идею бойкота ОИ-2024 в том случае, если в них примут участие российские и белорусские атлеты.