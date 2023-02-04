Олимпийский комитет Эстонии выступил против бойкота Игр в Париже в случае участия в них атлетов России и Белоруссии

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4 февраля 2023, 16:52 Источник: РИА Новости

Олимпийский флаг. Фото: Chen Yichen/globallook.com

Эстония не рассматривает возможность бойкота Олимпиады в Париже в случае участия в ней российских и белорусских спортсменов. Об этом заявил в субботу президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа, сообщает интернет-ресурс err.ee.

После того, как МОК 25 января выступил с рекомендацией к спортивным федерациям рассмотреть возможность участия в международных турнирах атлетов России и Белоруссии, ряд стран, в частности, Украина и Польша, выступили за бойкот Олимпиады-2024 в Париже в случае, если эти рекомендации будут приняты.

По мнению, Сыырумаа, бойкот — не лучшее решение проблемы.

«Бойкоты никогда ни к чему не приводили», - сказал он.

В субботу стало известно, что Олимпийский комитет Чехии также не рассматривает вариант бойкота Олимпийских игр 2024 года.