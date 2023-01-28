Чемпионат Европы по фигурному катанию в отсутствие спортсменов из РФ выиграла представительница российской школы Губанова

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28 января 2023, 19:26 Источник: ТАСС

Чемпионка Европы Анастасия Губанова. Фото: Tomi Hänninen/globallook.com

Чемпионат Европы по фигурному катанию в женском одиночном разряде в отсутствие россиян выиграла представительница Грузии Анастасия Губанова. До 2021 года спортсменка выступала за Россию.

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова назвала победу грузинской фигуристки триумфом русской школы. Девушка, сменив гражданство, продолжает тренироваться в Петербурге у российских тренеров — в штабе Евгения Рукавицына.

Итоговой результат Губановой — 199,91 балла. Второе место заняла бельгийская одиночница Луна Хендрикс (193,48). Бронзовая медаль — у представительницы Швейцарии Кимми Репонд (192,51).

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям рассмотреть возможность допуска российских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом.