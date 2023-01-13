Чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП в Карелии, девушке было 23 года

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13 января 2023, 08:58 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Российская спортсменка, чемпионка России по хай-дайвингу 2021 года Лейла Салямова в четверг, 12 января, погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Карелии.

О гибели Лейлы Салямовой, которой было 23 года, сообщил МАТЧ-ТВ.

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин сегодня подтвердил эту шоковую новости. "Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники. Выражаю соболезнования им всем", - сказал руководитель федерации.

Дружинин отметил, что федерация будет помогать всем, в том числе и с организацией похорон спортсменки, - передает ТАСС.

ГИБДД Карелии в четверг сообщила, что в 13:30 на 163 км автодороги Сортавала в Лахденпохском районе столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Volkswagen Tiguan. В результате погибли водитель и женщина-пассажир Mitsubishi. Водитель и пассажир Volkswagen госпитализированы.

Лейла Салямова - уроженка Саратова. Чемпионка России по хай-дайвингу 2021 года и серебряный призер национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки (2015 год). Она была первой российской хайдайвершей, которой удалось квалифицироваться в женский турнир на чемпионат мира. В августе приняла участие в этапе, проходившем в сербском Мостаре.