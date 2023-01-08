Хабиб Нурмагомедов подтвердил информацию о том, что он уходит из индустрии ММА

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8 января 2023, 12:10 Источник: championat.com

Хабиб Нурмагомедов, фото: Dmitry Golubovich/globallookpress.com

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что уходит из индустрии ММА.

Боец сделал репост записи в социальных сетях.

Несколько ТК-каналов ранее сообщили, что Хабиб Нурмагомедов завершит тренерскую карьеру и покинет индустрию ММА. Источники ссылались на встречу экс-чемпиона UFC с командой, после которой он написал, что его решение пойдет только на пользу.

«Хабиб покидает индустрию ММА с концами. Это касается тренерской карьеры и всего остального, что связано с ММА. Причиной является желание Хабиба уделить время семье», – указано в записи, которую репостнул Нурмагомедов.

Известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес рассказал, что около трех недель назад он разговаривал с Хабибом, планируя поговорить с командой и сообщить им о своём уходе.

По мнению Мендеса, Хабиб — семейный человек, хочет проводить больше времени с семьей, не хочет скучать по отцовству.

Хабиб Нурмагомедов завершил свою спортивную карьеру в октябре 2020 года, одержав победу над Джастином Гэтжи. Он тяжело переживал смерть отца. После этого Хабиб тренировал бойцов UFC, Bellator и других промоушенов.