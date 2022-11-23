От неамбициозного игрока до гениального тренера: как складывалась карьера Эрве Ренара

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23 ноября 2022, 15:07 Ксения Калуга

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Сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии со счётом 1:2 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 в Катаре. Королевство одержало победу даже несмотря на то, что в команде соперника играл легендарный Лионель Месси. Выиграть встречу команде удалось благодаря тренеру Эрве Ренару. Давайте узнаем, кто он такой.

Эрве Ренар родился во Франции. В детстве он занимался многими видами спорта, но потом решил сосредоточиться на футболе. Однако карьера шла у него на этом поприще нескладно. Спортсмен выступал в скромных клубах «Кан», «Драгиньян» и «Стад де Валюри», и как футболист он неярко проявлял себя. Но в 1999 году Эрве решил поменять род деятельности, став тренером. И, видимо, не зря!

Впервые новую должность он получил в «Драгиньяне», а потом через три года Ренар полетел в Китай. Поработав в азиатской стране, Эрве в 2004 году назначили главным тренером английского клуба «Кембридж Юнайтед», а потом французского «Шербура». Правда, больших высот в карьере мужчина не добился.

Переехав в Африку, многое поменялось. Ренар успел побыть главным тренером сборной Замбии и Анголы, а также поработать с одним из алжирских клубов. В 2011 Эрве снова стал возглавлять команду Замбии. Благодаря его методикам, коллектив выиграл Кубок африканских наций. Это была первая награда сборной на международных соревнованиях. В 2014 этот же трофей получила сборная Кот-д'Ивуар.

Потом Ревар с 2016 по 2019-й занял пост главного тренера сборной Марокко, которая участвовала в чемпионате мира в России. Несмотря на то, что команда не вышла из группы, игроки достойно показали себя на встречах и получили ценный опыт.

В этом году Эрве стал работать с Саудовской Аравией. Сборная уверенно выиграла квалификацию чемпионата мира-2022. Игра против сборной Аргентины вызвала огромные эмоции у зрителей. Ведь Лионеля Месси победить очень сложно. Как пишут критики, в ворота соперника впервые попали два мяча с осени 2021 года. Вероятно, на предстоящих матчах тренер Эрве Ренар ещё сможет всех удивить, утверждают эксперты.