Футболисты сборной Ирана отказались петь гимн страны перед матчем

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21 ноября 2022, 17:54

Болельщики поддержали сборную Ирана. Фото: Global Look Press

Игроки сборной Ирана решили не исполнять гимн своей страны в знак протеста. Это случилось перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с командой Англии.

С трибун на стадионе «Халифа» в Дохе, когда играл гимн Ирана, был слышен свист.

Накануне футболист сборной Ирана Алиреза Джаханбахш сказал, что команда коллективно решит, станет ли петь гимн или нет в поддержку жертв демонстраций в стране.

Уже несколько месяцев в Иране продолжаются массовые акции протеста. Волнения начались после смерти Махсы Амини, которую задержала и по предварительной версии избила полиция за то, что на девушке не было платка.

Тем временем футболисты сборной Англии тоже решили выразить свою позицию. Они встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter.