Футболисты «Челябинска» одержали вторую победу в сезоне

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

15 августа 2022, 14:57 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

Спортсмены всухую обыграли «Урал-2».

Состоялся четвертый тур первенства России по футболу во Второй лиге. В четвертой группе футбольный клуб «Челябинск» провел выездной матч с командой «Урал-2».

Первый тайм не принес ни одного очка сборным. Зато во второй половине, ближе к концу игры, южноуральским спортсменам удалось забить три гола. До финального свистка они так и остались безответными, встреча завершилась счетом 3:0 в пользу «Челябинска».

Все три попадания в ворота соперника совершили футболисты, вышедшие на поле во втором тайме. Так что главному тренеру южноуральского клуба Виктору Булатову удалось грамотно назначить замены.

Добавим, что прошедший матч стал для «Челябинска» четвертым по счету в новом сезоне. До этого команда успела сыграть с «Новосибирском», «Тюменью», «Оренбургом-2». Два матча из четырех южноуральские футболисты завершили со счетом 3:0 в свою пользу. Другая встреча закончилась ничьей, а еще одна – проигрышем.