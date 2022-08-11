Исключенная из сборной Украины биатлонистка Бех выступит на соревнованиях в России

Исключенная из сборной Украины Екатерина Бех будет выступать на летнем чемпионате России по биатлону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию биатлона Московской области.
Отмечается, что Бех включили в состав сборной Московской области. На сегодняшний день она тренируется в России.
«Екатерина пропустит первый этап Кубка Содружества в Сочи, она готовится выступить в Раубичах и на летнем чемпионате России», - поделились в федерации.
Напомним, Бех была отчислена из сборной Украины после начала спецоперации.
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