Песков: Москва считает неприемлемым вмешательство мировой политики в спорт и культуру

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7 августа 2022, 13:00 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в воскресенье заявил, что политика в мире пронизывает спорт и культуру, что является нежелательным и неприемлемым для Москвы.

Ранее стало известно, что гражданин РФ Аркадий Дворкович в рамках генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE) был переизбран на пост президента данной организации.

Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле следили за выборами руководителя FIDE и болели за Аркадия Дворковича. Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что выборы были конкурентными. По словам Пескова, Россия должна бороться и побеждать в конкурентной борьбе.