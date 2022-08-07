Аркадий Дворкович переизбран на пост президента FIDE

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7 августа 2022, 12:16 Источник: РИА "Новости"

Аркадий Дворкович, TASS Host Photo Agency/Global Look Press

Гражданина Российской Федерации Аркадия Дворковича в рамках генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE) в индийском Ченнаи переизбрали на пост президента данной организации.

В связи с переизбранием Аркадия Дворковича на должность президента FIDE пост вице-президента займет индийский гроссмейстер, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

Отметим, что на должность президента организации претендовал гражданин Украины Андрей Баришполец. Уроженец Белоруссии Иналбек Шерипов во вторник на этой неделе снялся с выборов по состоянию здоровья, а житель Франции Бахар Куатли объявил в ходе генассамблеи об отказе баллотироваться на вышеуказанный пост.