У Дворковича очень высокие шансы сохранить пост президента FIDE

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6 августа 2022, 16:31 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В воскресенье на Генассамблее Международной Шахматной федерации в индийском Ченнае состоятся выборы президента организации. На пост претендуют сразу трое кандидатов – россиянин Аркадий Дворкович, француз Башар Куатли и украинец Андрей Баришполец. Эти выборы уже вторые, в которых участвует знаменитый Дворкович, бывший российский вице-премьер и руководитель фонда «Сколково». Напомним, что FIDE, крупнейшую спортивную структуру, он возглавил в 2018 году.

Ченнайские выборы пройдут на фоне кажущихся не слишком благостными для Дворковича обстоятельств. Во-первых, это российская СВО на территории Украины, из-за которой отечественные функционеры испытывают колоссальное давление, в том числе и те, кто её не поддерживают. Второе – это июльский отказ норвежца Карлсена от выступления в очередном матче за титул против россиянина Яна Непомнящего. Из-за него может явно пострадать рейтинг поединка.

Однако несколько опрошенных журналистами собеседников в шахматном сообществе не сомневаются, что Дворкович может выиграть. Более того, некоторые из них прогнозируют, чт эти выборы пройдут куда спокойнее, чем предыдущие в Батуми. По мнению аналитиков, причины верить в это достаточно веские. Едва ли делегаты конгресса FIDE смогут предъявить Аркадию Дворковичу серьёзные претензии, связанные с управлением в минувшие четыре года.

Как ни крути, а шахматы пережили пандемию без фатальных последствий и тяжёлых ситуаций. Сейчас они имеют плотный соревновательный календарь и целую генерацию молодых талантливых игроков. Многие из них сегодня выступают на Всемирной шахматной олимпиаде в Ченнае за разные сборные. А ещё за все прошедшие четыре года не появилось никакой оппозиции руководящему посту Дворковича. Иными словами, врагов у него нет.

Ещё важнее, по мнению экспертов, тот факт, что на сей раз конкуренты магната не выглядят по-настоящему опасными. Живущий в США гроссмейстер Баришполец – фигура достаточно малоизвестная, если говорить о шахматах. А Башар Куатли, хоть и весьма известная и уважаемая персона, но всё же не такая энергичная, как в конце прошлого века.