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Аргументы Недели Спорт 13+

Монсон после проигрыша Дацику на турнире в Москве заявил о завершении спортивной карьеры

, 12:03

Монсон после проигрыша Дацику на турнире в Москве заявил о завершении спортивной карьеры
Джефф Монсон, фото: vk.com/jeffreymonson

Боец смешанного стиля Джефф Монсон потерпел поражение от Вячеслава Дацика на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве и после этого сделал заявление о завершении своей спортивной карьеры.

51-летний Джефф Монсон - уроженец США, в 2018 году боец получил гражданство Российской Федерации.
Монсон пояснил: «Я проведу ещё один бой в октябре. После него завершу карьеру. Я обещал это сделать своей семье».

После боя Дацик назвал Монсона своим бойцом. «Впервые показалось, что я аккуратничал? Ну а чего беспределить, cоперник старше. Да и куда Монсона бить?... По ноге лоукик нельзя – там серп и молот, в правый бокс нельзя – там Че Гевара. Свой боец», — цитирует российского бойца «Чемпионат».

За свою карьеру Монсон одержал 60 побед. На его счету 27 поражений и одна ничья.

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