Мария Ласицкене стала победительницей чемпионата России по лёгкой атлетике в Чебоксарах, преодолев двухметровый рубеж

Аргументы Недели → Спорт 13+

4 августа 2022, 12:30

Мария Ласицкене, фото: Dppi/Victor Joly/globallookpress.com

Мария Ласицкене стала чемпионкой России, преодолев двухметровый рубеж. Первенство России по лёгкой атлетике проходит в Чебоксарах. Соперницы пытались составить конкуренцию Ласицкене до высоты 1,91 м. Далее она осталась в секторе одна. Олимпийская чемпионка с третьей попытки преодолела высоту два метра.

Эмоции переполняли спортсменку, она расплакалась, - сообщает RT со ссылкой на Елену Вайцеховскую. Мария предприняла попытку установить лучший результат сезона в мире, но планка не покорилась.

Рекорд Анны Чичеровой - два метра семь сантиметров - не побит. Чичерова напомнила, что сразу после Олимпиады в Токио, завершая сложнейший во всех отношениях сезон, Ласицкене прыгнула 2,05. "Маше удалось выиграть два чемпионата мира подряд, а это очень непростая задача. Она человек с очень сильным характером", — объяснила Чичерова и выразила уверенность, что у нее есть еще потенциал. "... Маша просто молодец, что с третьей попытки эту высоту шандарахнула — именно так, без серьёзных соперниц, соревнуясь сама с собой", — отметила Чичерова.

Анжелика Сидорова на чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах побила рекорд Елены Исинбаевой.