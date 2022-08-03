Анжелика Сидорова на чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах побила рекорд Елены Исинбаевой

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3 августа 2022, 08:14

Анжелика Сидорова, фото: vk.com/rusaf_official

В Чебоксарах проходит чемпионат России по лёгкой атлетике. Второго августа в первый день соревнований в прыжках с шестом победила Анжелика Сидорова. Преодолев планку на высоте 4,91 м, спортсменка побила принадлежавший легендарной Елене Исинбаевой рекорд первенств России и установила лучший результат сезона в мире.

31-летняя Анжелика Сидорова - чемпионка мира. Она, совершенно очевидно, в Чебоксарах боролась не с соперницами. Анжелика билась не с Полиной Кнороз, которая завоевала серебро в Чебоксарах, а с американкой Кэти Нажотт, которая в июле стала чемпионкой мира на соревнованиях в США.

Сидорова повторила результат виртуальной соперницы, со второй попытки взяв высоту 4,85 м. В этом сезоне Анжелика уже прыгала выше — на один сантиметр. Сидорова перенесла планку на 4,91 — всего на 10 см ниже личного рекорда. На любом более крупном турнире сюжет мог бы стать центральным — драматургии в нём хватало: первая попытка — мимо, - передает RT. Третья - и успех.

Результат Полины Кнороз - 4,65 м. Третье место у Елизаветы Бондаренко (Краснодарский край) - 4,45 м.

В беге на 110 м с барьерами не было равных чемпиону мира Сергею Шубенкову. Однако сам спринтер остался не до конца доволен своим выступлением, поскольку не преодолел дистанцию за время, на которое рассчитывал. Сергей чуть засиделся на повторном старте, и рекорда страны в добавление к золотой медали не получилось.