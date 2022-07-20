Юрий Борзаковский пригласил южноуральцев на Парижский полумарафон

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20 июля 2022, 12:04 Татьяна Михайлова

Фото - кадр из видеообращения Юрия Борзаковского. Видео предоставлено организаторами марафона

Забег пройдет в августе в Челябинской области.

Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Юрий Борзаковский записал видеообращение, в котором пригласил всех желающих присоединиться к Парижскому полумарафону-2022.

«Этот уникальный трейловый забег стартует 20 августа от Эйфелевой башни в Челябинской области, - сказал Юрий Борзаковский. - На пути к финишу – степной ландшафт, спортивный азарт и дружелюбная атмосфера. Ждем всех вне зависимости от возраста, уровня подготовки и сферы деятельности. До встречи на дистанции в Уральском Париже!».

Спортивное мероприятие пройдет в селе Париж Челябинской области 20 августа. Участники проверят свои силы на семи дистанциях разной сложности: 21,1 километра, 10 километров, 5 километров, 1 километр и 150 метров. Кроме этого, в рамках Парижского полумарафона состоятся велозаезд на 10 километров и скандинавская ходьба на 5 километров.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте paris-running.ru.

Добавим, что организаторами спортивного мероприятия выступили министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Фонд поддержки спорта Челябинской области и Федерация легкой атлетики Челябинской области. Информационный партнер марафона – медиахолдинг «Гранада Пресс».

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