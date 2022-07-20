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Тренер Алексей Мишин: Саша Плющенко катается не так, как его отец, чтобы идти в ногу со временем

, 10:54 Источник: teleprogramma.pro

Тренер Алексей Мишин: Саша Плющенко катается не так, как его отец, чтобы идти в ногу со временем
Евгений и Александр Плющенко, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в рамках разговора с журналистами утром в среду, 20 июля, дал оценку стилю катания своего знаменитого ученика Евгения Плющенко, а также его сына Саши.

По словам Алексея Мишина, если бы стиль Саши Плющенко напоминал стиль его отца – это стало бы движением назад. Тренер в беседе с teleprogramma.pro уточнил, что дело не в том, что сын легендарного фигуриста катается лучше или хуже – он делает это по-другому, чтобы идти в ногу со временем.

Ранее Яна Рудковская заявила, что ее сын Саша на льду является "копией" своего папы.

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