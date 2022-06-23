Плющенко о скором выходе Загитовой на боксерский ринг: «Я не слежу за жизнями других людей»

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23 июня 2022, 10:28 Источник: teleprogramma.pro

Евгений Плющенко, Anatoly Lomohov/Russian Look

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в разговоре с журналистами в четверг прокомментировал информацию о скором выходе фигуристки Алины Загитовой на боксерский ринг.

Ранее стало известно, что Алина Загитова проведет показательный боксерский поединок с олимпийским чемпионом 2020 года по боксу в весовой категории до 57 килограммов Альбертом Батыргазиевым.

Евгений Плющенко в беседе с порталом teleprogramma.pro сегодня заявил, что не интересуется подобными новостями и не следит за деятельностью других людей, поскольку у него своя "бурная жизнь".