Бывший полузащитник «Зенита» Семшов отметил организацию Суперкубка России по футболу

Бывший полузащитник клуба «Зенит» Игорь Семшов высоко оценил организацию Суперкубка России по футболу в Санкт-Петербурге.
«Хочется отметить хорошую организацию, я думаю, организаторы Лиги чемпионов кусают локти, что перенесли финал из Петербурга в Париж», - поделился Семшов.
Напомним, финал Лиги чемпионов должен был состояться в Санкт-Петербурге. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил город местом проведения главного матча турнира 24 сентября 2019 года.
Однако 25 февраля УЕФА заявил о переносе итогового матча в Париж в связи с ситуацией на Украине.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и ещё 34 страны выступают за ужесточение санкций в отношении российского спорта из-за ситуации на Украине.
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