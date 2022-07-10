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Бывший полузащитник «Зенита» Семшов отметил организацию Суперкубка России по футболу

, 14:35

Бывший полузащитник «Зенита» Семшов отметил организацию Суперкубка России по футболу
Maksim Konstantinov/ globallookpress/com

Бывший полузащитник клуба «Зенит» Игорь Семшов высоко оценил организацию Суперкубка России по футболу в Санкт-Петербурге.

«Хочется отметить хорошую организацию, я думаю, организаторы Лиги чемпионов кусают локти, что перенесли финал из Петербурга в Париж», - поделился Семшов.

Напомним, финал Лиги чемпионов должен был состояться в Санкт-Петербурге. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил город местом проведения главного матча турнира 24 сентября 2019 года.

Однако 25 февраля УЕФА заявил о переносе итогового матча в Париж в связи с ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и ещё 34 страны выступают за ужесточение санкций в отношении российского спорта из-за ситуации на Украине.

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