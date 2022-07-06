США и ещё 34 страны предложили усилить санкции в отношении российского спорта

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6 июля 2022, 21:51 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sports.ru

Соединённые Штаты и ещё 34 страны предлагают усиление санкций в отношении российского спорта из-за Украинского кризиса. Именно это говорится в пресс-релизе на сайте Госдепартамента США. Текст уже был согласован со спортивными ведомствами этих государств. Помимо самих Штатов, это - Австралия, Канада, Чехия, Франция, Австрия, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания, Япония и другие.

Вышеупомянутыми странами предлагается ограничить участие спортивных ведомств РФ и Беларуси в деятельности международных спортивных федераций. Данный фактор касается и деятельности в федерациях лиц, которые тесно связаны, как с Россией, так и с Беларусью. Речь также идёт о телетрансляциях международных спортивных событий на территориях двух государств.

В том случае, если федерации допускают до соревнований белорусских и российских спортсменов, предлагается не использовать государственную символику, и также обеспечить, чтобы все публичные заявления и символы соответствовали такому подходу.