Челябинский легкоатлетический марафон пройдет в августе

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

5 июля 2022, 09:57 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Его участниками станут спортсмены из разных регионов.

XV Челябинский легкоатлетический марафон состоится 28 августа, сообщили организаторы мероприятия. Традиционно в забеге участвуют сильнейшие легкоатлеты России, а также спортсмены из других стран.

Маршрут марафона будет пролегать от ЛА «Трактор» по улицам Салавата Юлаева, Университетской набережной и в обратном направлении. Участникам будут предложены три варианта дистанции: классический марафон в 42,2 километра, полумарафон в 21,1 километра, а также 10,55 километра.

Присоединиться к мероприятию смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители. Для них организуют массовый забег.

Добавим, что главная цель Челябинского легкоатлетического марафона заключается в популяризации бега как самого доступного и массового вида спорта.

0+