Российский боец AMC Fight Nights Гребнев: у Исраэля Адесаньи нет соперников в среднем весе UFC

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2 июля 2022, 12:55

Исраэль Адесанья, UFC фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев заявил, что в категории «средний вес» UFC нет соперников, которые могли бы превзойти Исраэля Адесанью.

Исраэль Адесанья — новозеландский боец ММА и кикбоксер нигерийского происхождения, представитель средней весовой категории. Участвует в турнирах UFC.

Гребнев дал комментарий относительно новозеландского боксёра Исраэля Адесанья в беседе с RT. По словам спортсмена, «сейчас в среднем весе нет бойцов», которые способны бы были победить Адесанью. Также среди этой весовой категории Гребнев выделил Джона Джонса.

«Если брать другие дивизионы, то назвал бы Джона Джонса. Кроме того, было бы очень любопытно посмотреть на его бой с Хамзатом Чимаевым. Но мне кажется, он может быть не готов к противостоянию с бойцом, обладающим таким таймингом», — заявил Гребнев.

Ранее российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев поделился мнением относительно профессиональных навыках Магомеда Магомедкеримова в рамках смешанных единоборств, а также дал прогноз о предстоящем поединке российского бойца.