Российский боец AMC Fight Nights Гребнев: Магомедкеримов достоин выступать в UFC или Bellator

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев заявил, что мастер спорта по рукопашному бою Магомед Магомедкеримов достоин выступать в таких мировых промоушенах, как UFC и Bellator.
Гребнев поделился с RT мнением о профессиональных навыках Магомеда Магомедкеримова в рамках смешанных единоборств, а также дал прогноз о предстоящем поединке российского бойца.
Так, Гребнев отметил, что Магомедкеримов «перерос уровень PFL и достоин шанса выступать в UFC или Bellator».
Александр Гребнев также высказался насчёт предстоящего поединка Магомедкеримова с Жоао Зеферино на турнире PFL 6.
Боец AMC Fight Nights подчеркнул, что несмотря на профессионализм Зеферино, он уступает Магомедкеримову, так как Магомед – «спортсмен уровня UFC». Среди его профессиональных качеств Гребнев отмечает универсальность и вязкость в борьбе.
«Верю в его победу в этом бою. Могу ошибаться, но, скорее всего, за счёт контроля», — заключил Гребнев.