Российский боец AMC Fight Nights Гребнев: Магомедкеримов достоин выступать в UFC или Bellator

Аргументы Недели → Спорт 13+

1 июля 2022, 15:31

PFL, фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев заявил, что мастер спорта по рукопашному бою Магомед Магомедкеримов достоин выступать в таких мировых промоушенах, как UFC и Bellator.

Гребнев поделился с RT мнением о профессиональных навыках Магомеда Магомедкеримова в рамках смешанных единоборств, а также дал прогноз о предстоящем поединке российского бойца.

Так, Гребнев отметил, что Магомедкеримов «перерос уровень PFL и достоин шанса выступать в UFC или Bellator».

Александр Гребнев также высказался насчёт предстоящего поединка Магомедкеримова с Жоао Зеферино на турнире PFL 6.

Боец AMC Fight Nights подчеркнул, что несмотря на профессионализм Зеферино, он уступает Магомедкеримову, так как Магомед – «спортсмен уровня UFC». Среди его профессиональных качеств Гребнев отмечает универсальность и вязкость в борьбе.

«Верю в его победу в этом бою. Могу ошибаться, но, скорее всего, за счёт контроля», — заключил Гребнев.