«Ливерпуль» в июле примет участие в ЛГБТ-параде и устроит тематический футбольный турнир

Футбольный клуб "Ливерпуль" объявил о своем участии в мероприятиях, посвященных поддержке ЛГБТ-сообщества. Сотрудники и болельщики 30 июля текущего года намерены присоединиться к "Маршу гордости".
"Ливерпуль" подчеркнул приверженность принципам равенства, инклюзивности и разнообразия, отметив, что 23 июля фонд клуба намерен провести крупнейший тематический футбольный турнир, на котором будут представлены ключевые ЛГБТ-группы, поддерживающие команду.
Отметим, что 30 июля в Ливерпуле состоится первый с 2019 года ЛГБТ-парад.