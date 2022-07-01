«Ливерпуль» в июле примет участие в ЛГБТ-параде и устроит тематический футбольный турнир

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1 июля 2022, 10:49 Источник: Sports.ru

эмблема ФК "Ливерпуль", Matt McNulty/imago sportfotodienst

Футбольный клуб "Ливерпуль" объявил о своем участии в мероприятиях, посвященных поддержке ЛГБТ-сообщества. Сотрудники и болельщики 30 июля текущего года намерены присоединиться к "Маршу гордости".

"Ливерпуль" подчеркнул приверженность принципам равенства, инклюзивности и разнообразия, отметив, что 23 июля фонд клуба намерен провести крупнейший тематический футбольный турнир, на котором будут представлены ключевые ЛГБТ-группы, поддерживающие команду.

Отметим, что 30 июля в Ливерпуле состоится первый с 2019 года ЛГБТ-парад.