В Варшаве поляки и украинцы провели совместное шествие ЛГБТ

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

26 июня 2022, 12:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня смело можно сказать, что гей-парады «маршируют» по всей Европе! Не успел отгреметь Балтийский прайд в Риге, как тут же поклонники однополой любви прошлись по столице Польши!

Нынче, гей-парад в Варшаве прошел совместно с ЛГБТ-сообществом Украины. Оно и понятно, из-за спецоперации на Украине запрещены массовые собрания.

В Варшаве участники «сборища», у меня язык не повернется назвать подобное «парадом», прошли четыре километра по центру Варшавы…

Что требовали люди нетрадиционной ориентации?

То, что и в других городах Европы – больше терпимости, равноправия.

На их плакатах было написано – «Любовь есть любовь» и «Принятие».

Стоит отметить, что в Польше не разрешены однополые браки, а довольно консервативное правительство видит в борьбе за широкие права ЛГБТ угрозу ценностям католической церкви.

Что касается украинских представителей ЛГБТ, то они вышли с плакатами – «Украина победит тьму». А директор Киевского гей-прайда Ленни Эмсон заявил: «Мы выступаем за политическую поддержку Украины и основные права человека».

Святые Угодники! Это же какую тьму «победит» Украина, если уже сложно отличить женщину от мужчины? Да и при чем тут политическая поддержка?

Право слово, мне просто смешно и противно, когда подобные «украинские руководители» говорят о правах человека и свободе, при этом шествуют с плакатами Бандеры и Гитлера во Львове! Да, несколько лет назад я лично видела весь этот ужас!

Я понимаю так, украинцы дюже хотят попасть официально в Европу, чтобы обрести, якобы, свободу… Свободу от чего?

Удивительно, но ценности нынче у многих людей перевернуты – то, что благословлял Бог – брак мужчины и женщины, увы, уходит в небытие, а на свет, прости, Господи, выползает нечисть… да еще требует, давит, рекламирует срам…

Прошу учесть, это личное мнение журналиста!